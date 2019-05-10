С начала года больше 3 тысяч человек заболели корью - Лабцентр

10 мая 2019 г. 17:47

Три школьников и преподаватель гимназии №12 , а также трое учеников  №14 заболели корью.

Об этом сообщают "Комментарии. Харьков" со ссылкой заведующую отделением организации эпидисследований Харьковского областного лабораторного центра Татьяну Карлову.

По ее словам, в  гимназии №14 заболели дети 7, 8 и 10 лет, один из них - без прививок, у остальных детей есть справки о вакцинации. В гимназии №12 корь диагностировали у детей 10 и 11 лет. У этих детей тоже есть справки о вакцинации. А вот что касается заболевшего учителя, информации о его вакцинации нет.

При этом в  городских школах, где уже зафиксировали вспышки кори, пока новых заболевших нет. Отметим, в школе №143 - 41 заболевший, а в школе №131 - трое.

Всего с начала года в Харьковской области заболели корью 3180 человек, из них 70% – это взрослые.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.