С начала года больше 3 тысяч человек заболели корью - Лабцентр

Три школьников и преподаватель гимназии №12 , а также трое учеников №14 заболели корью.

Об этом сообщают "Комментарии. Харьков" со ссылкой заведующую отделением организации эпидисследований Харьковского областного лабораторного центра Татьяну Карлову.

По ее словам, в гимназии №14 заболели дети 7, 8 и 10 лет, один из них - без прививок, у остальных детей есть справки о вакцинации. В гимназии №12 корь диагностировали у детей 10 и 11 лет. У этих детей тоже есть справки о вакцинации. А вот что касается заболевшего учителя, информации о его вакцинации нет.

При этом в городских школах, где уже зафиксировали вспышки кори, пока новых заболевших нет. Отметим, в школе №143 - 41 заболевший, а в школе №131 - трое.

Всего с начала года в Харьковской области заболели корью 3180 человек, из них 70% – это взрослые.