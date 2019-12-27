С начала года в Харьковской области выявили более 2 тысяч нелегальных работников

В Харьковской областной госадминистрации 26 декабря состоялось заседание областной рабочей группы по вопросам повышения минимальной заработной платы, уровня оплаты труда и легализации занятости.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Заседание, на котором подвели итоги работы в 2019 году по преодолению «теневой» занятости, прошло под руководством директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги.

По его информации, с начала 2019 года было легализовано более 2,6 тыс. «теневых» рабочих мест.

Также во время заседания Юрий Шпарага сообщил о результатах, которые дала проведенная в этом году работа.

Он рассказал о росте среднемесячной заработной платы за январь-октябрь 2019 года: по сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 19,4% (по Украине - на 18,9%);

Также директор Департамента соцзащиты населения рассказал о сокращении численности застрахованных лиц, которым начислена заработная плата меньше минимальной: по сравнению с началом текущего года из стало меньше на 17,1% (или на 15,4 тыс. человек);

Кроме того, по словам Шпараги, рост объемов уплаты единого социального взноса за 11 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом составил 119,6%.