 

С начала учебного года больных корью станет больше: прогноз специалистов

23 августа 2019 г. 12:52
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С начала года по состоянию на 21 августа зарегистрировано 4507 больных корью в Харьковской области. 

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

При этом, по данным специалистов, подавляющее большинство заболевших - взрослые, удельный вес детей - 31% . За прошлую неделю зарегистрировано 6 случаев кори среди взрослых.

По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 30,1%, рабочие - 18,6%, школьники - 15,2%, студенты вузов - 10,2%, неорганизованные дошкольники - 9,7%, служащие - 4,9%, и медработники - 4,1%.

Анализ заболеваемости привитых показал, что 34,5% больных корью имеют только одну прививку.

Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных - 760 человек. Все вспышки локализованы в пределах инкубационного периода.

Медики предупреждают: с началом учебного года прогнозируется рост заболеваемости корью, особенно среди детей. 

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