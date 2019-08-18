 

С понедельника украинцев ждет жара - синоптик

18 августа 2019 г. 19:35
Источник: Корреспондент.net
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С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25−30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до 32−37 градусов в южных, центральных и восточных областях.

Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.

"Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно", — отметила Диденко.

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