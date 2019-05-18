С осужденного за убийство экс-нардепа Лозинского суд досрочно снял судимость

Суд в мае досрочно снял судимость с экс-депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

С заявлением о снятии судимости в суд обратился сам Лозинский.

По его словам, действующее законодательство запрещает досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть, согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд также отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства, а также волонтерской деятельностью.

Учитывая это, в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Напомним, Лозинский был признан виновным в убийстве местного жителя в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области 16 июня 2009 года. На момент убийства Лозинский был народным депутатом.

Срок наказания для Лозинского отсчитывался с марта 2010 года. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, однако по закону Савченко ему «скостили» срок, засчитав каждый день пребывания в СИЗО до приговора за два. Без данного закона Лозинский мог рассчитывать на УДО в конце 2017 года.

В апреле 2016 он вышел из тюрьмы. На следующий день Апелляционный суд признал законным условно-досрочное освобождение Лозинского.