С плакатами и караваем. Как в Харькове встретили 8 Марта

10 марта 2020 г. 15:35
Автор: Алиса Булаш
1 просмотр

Моє тіло - моє діло!”, “Моє тіло - моє діло!”,“Моє тіло - моє діло!

Шествие за равенство женщин и мужчин: около пятисот человек прошли по главной улице города.

Нумо, Харків, права замість парків!

В этом году тема марша "Жінка на часі" - что означает: права женщин в любое время актуальны и важны.

Евгения Тимченко, участница марша

У нас багато сексизму, багато нерівності у зарплаті, тому що до сих пір вважають, що 8 березня - це до сих пір про квіти і про жіночність якусь міфічну, а не про ту жіночність, яка виходить на перші лінію фронту і захищає нашу Україну. 

Евгения Левинштейн, участница марша

Мої діти підтримують цей рух, а я підтримую своїх дітей. Але свято - гарна погода. Для мене - я народилась у радянському союзі, жила у радянському союзі - це свято мало інше значення. 

Это уже пятый Марш женской солидарности, который проводят в Харькове.

 Анна Шарыгина, организатор

Ми до цього ще говорили про безпеку, про економічну рівність, ми говорили про жінку в місті, і от, цього року - це жінка на часі. 

Параллельно с маршем прошла еще и акция «Сватовство феминисток». Ее участники – мужчины - выступили против проведения подобных маршей, ведь они считают, что это наоборот разжигает вражду в обществе.

Максим Грудкин, активист ОО "Традиция и порядок"

У нас нету как таковых "зубов", мы опрятные молодые люди, у нас есть манеры, в первую очередь, у нас есть аристократические замашки и у нас есть жажда к тому, чтобы девушки оставались красивыми, как и, в принципе, восьмого марта.

З днем красоты и любви… Квіти - клумбам, жінкам - права! Квіти – клумбам, жінкам - права! 

Сопровождали марш около 300 правоохранителей, еще 200 - обеспечивали порядок по маршруту участников мероприятия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.