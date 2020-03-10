С плакатами и караваем. Как в Харькове встретили 8 Марта

Моє тіло - моє діло!”, “Моє тіло - моє діло!”,“Моє тіло - моє діло!

Шествие за равенство женщин и мужчин: около пятисот человек прошли по главной улице города.

Нумо, Харків, права замість парків!

В этом году тема марша "Жінка на часі" - что означает: права женщин в любое время актуальны и важны.

Евгения Тимченко, участница марша

У нас багато сексизму, багато нерівності у зарплаті, тому що до сих пір вважають, що 8 березня - це до сих пір про квіти і про жіночність якусь міфічну, а не про ту жіночність, яка виходить на перші лінію фронту і захищає нашу Україну.

Евгения Левинштейн, участница марша

Мої діти підтримують цей рух, а я підтримую своїх дітей. Але свято - гарна погода. Для мене - я народилась у радянському союзі, жила у радянському союзі - це свято мало інше значення.

Это уже пятый Марш женской солидарности, который проводят в Харькове.

Анна Шарыгина, организатор

Ми до цього ще говорили про безпеку, про економічну рівність, ми говорили про жінку в місті, і от, цього року - це жінка на часі.

Параллельно с маршем прошла еще и акция «Сватовство феминисток». Ее участники – мужчины - выступили против проведения подобных маршей, ведь они считают, что это наоборот разжигает вражду в обществе.

Максим Грудкин, активист ОО "Традиция и порядок"

У нас нету как таковых "зубов", мы опрятные молодые люди, у нас есть манеры, в первую очередь, у нас есть аристократические замашки и у нас есть жажда к тому, чтобы девушки оставались красивыми, как и, в принципе, восьмого марта.

З днем красоты и любви… Квіти - клумбам, жінкам - права! Квіти – клумбам, жінкам - права!

Сопровождали марш около 300 правоохранителей, еще 200 - обеспечивали порядок по маршруту участников мероприятия.