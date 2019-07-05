 

С понедельника четыре автобуса временно сменят маршрут

05 июля 2019 г. 16:55
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Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 8 июля до 21:00 27 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по следующей схеме:

при движении в сторону ул. Конева:
№15, 67э, 112э, 238э: - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Благовещенской:
№15, 67э, 112э: - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту;
№238э - по своему маршруту. 

Неудобства связаны с капремонтом проезжей части.

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