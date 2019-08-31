 

С понедельника Гимназическую набережную придется объезжать

31 августа 2019 г. 9:44
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Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, будет запрещено с 9:00 2 сентября до 21:00 28 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Кроме того, с 9:00 2 сентября до 21:00 28 сентября изменит маршрут автобус №244э, который будет объезжать закрытый участок так:

(при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»): пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского и далее по маршруту;

(при движении в сторону ст. Основа): ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому и пр.

Неудобства связаны с проведением капитального ремонта проезжей части.

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