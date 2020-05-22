С понедельника весь городской транспорт будет работать в штатном режиме

Путь движения и режим работы всего городского пассажирского транспорта (метрополитен, троллейбус, трамвай, автобус) будет восстановлен в штатном режиме с 25 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение будет восстановлено в соответствии с условиями заключенных договоров, утвержденных паспортов маршрутов, существующих линий метрополитена и расписания движения.

Транспорт возобновляет работу в соответствии с Протоколом №14 от 22 мая внеочередного заседания Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий».

В метрополитене должен быть обеспечен контроль за использованием пассажирами и работниками средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок (в т.ч. изготовленных самостоятельно). Также должно быть обеспечено расстояние между пассажирами возле терминалов по продаже и пополнения проездных документов, а также посетителями, которые ожидают разрешения на вход в вестибюль и на платформы станций, в соответствии с установленными санитарными нормами.

Также с сегодняшнего дня, 22 мая, восстановлены регулярные пассажирские перевозки городским наземным пассажирским транспортом (троллейбус, трамвай, автобус) в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на этот транспорт.