С понедельника вступает в силу новое карантинное зонирование: Харьков остается в "оранжевой зоне"

В понедельник, 5 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города – Тернополь и Канев (Черкасская область). Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "оранжевую зону" вошли Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

В «желтой зоне» Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов.

Все другие области и города входят «зеленую зону».