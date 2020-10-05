С понедельника вступает в силу новое карантинное зонирование: Харьков остается в "оранжевой зоне"

05 октября 2020 г. 10:39
Источник: РБК-Украина
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В понедельник, 5 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города – Тернополь и Канев (Черкасская область). Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "оранжевую зону" вошли Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

В «желтой зоне» Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов.

Все другие области и города входят «зеленую зону».

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