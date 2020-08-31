С портретами бойцов и подсолнухами: в Харькове почтили память погибших за независимость Украины

Аллея Героев на 18-м городском кладбище. Здесь похоронены уже 73 воина, погибшие во время боевых действий на Востоке Украины. Среди них - Сергей Мищенко, его жизнь война унесла 3 года назад, под Волновахой. Мать воина Наталья, говорит, часто общается с боевыми товарищами сына и много рассказывает о нем внучке. Сергей так и не успел увидеть дочь, погиб до её рождения.

Наталья Мищенко, мать погибшего бойца:

Він був веселий, компанійський і досі пишуть його товариші, в нього була рідкісна черта, був дуже добрий. Росте в нього донька маленька, яка народилася без тата і вона вже знає його по фотографіях, впізнає.

Траурные и праздничные мероприятия прошли в разных районах Харьковщины. Участники АТО, семьи погибших на войне бойцов и волонтеры собрались утром возле монумента Защитникам Украины на одноименной площади в Харькове. Затем - на Аллее Славы. В городе Волчанск открыли памятный знак погибшим героям. Всех воинов почтили минутой молчания.

Юрий Корсунов, глава ХОГО «Спілка ветеранів АТО»:

З Вовчанська зі зброєю в руках стали на захист рідної землі більше 400 мешканці. 10, на жаль, загинули. Вовчанськ, дуже символічно, до кордоні із Росією 10 кілометрів, і це згадка ворогу, що українці - це вільні мужні люди, які готові в разі необхідності стати на захист рідної землі.

Маргарита Яцела, сестра погибшего бойца:



Хочеться мені подякувати усім військовим, які сьогодні живі, які боронять, які навчають дітей, які роблять для Незалежності все. Побажати їм великого здоров'я, нашим загиблим - память, а їм - слава.

Родителям погибших волонтеры вручили «Знаки народної пошани».

Марина Полякова, волонтерка Всеукраинского объединения родственников пропавших безвести и погибших защитников Украины:

Мы вручаем ордена матери бойца АТО, это знак народной пошани. Это орден, который выражает нашу любовь, повагу. Папам выдаем за незламність духу, потому что у папы мама, невестка, дети. Они часто не гнутся, они ломаются.

С начала боевых действий на Донбассе воевать ушло около 19 тысяч жителей Харьковщины. 270 воинов не вернулись домой живыми.