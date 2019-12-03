С пяти утра с лопатой: были ли готовы город и область к первому снегу?

Вот эта бригада расчищает тротуары возле «Госпрома», работают, говорят, не покладая лопат с восьми утра. А некоторым вообще пришлось выйти на борьбу со снегом уже в пять часов.

Работница КП " Дорремстрой"

На Конституції, на площі от тут працюєм на Сумській. Ну на таку роботу понятно, шо наверно не сильно то багато людей іде потому шо важко. - І зарплатня маленька, так? – Ну, относительно конечно, як щас ціни ростуть то понятно, якщо б більше було б лучше.

То, что кадров не хватает, замечают и харьковчане. Хотя ночью по информации горсовета снег убирали более сотни автомобилей и рабочих, а уже в течении дня около 1600 дворовых рабочих приводят в порядок придомовые территории жилых домов. Впрочем, местами говорят горожане во дворах снег просто притаптывали так и не дождавшись дворников.

Дмитрий

Мало, мало. Никто не хотят, зарплата маленькая. Потому что вот разговариваешь с рабочими, она говорят, ну что по четыре там с копейками платят, а говорят вот с утра снег пойдет, с утра надо все тротуары.

Наталья

Первый день выпал снег, поэтому может не успели ещё. А в прошлом году не очень чистили во дворах, мы машиной не могли выехать нормально.

А вот автомобилистам гораздо легче - все дороги в городе, говорят довольно быстро расчистили и посыпали песчано-солевой смесью. Валерия живет за городом в поселке Высокий. Утром говорит женщина свою машину пришлось минут так 20 откапывать из первых снежных сугробов.

Валерия

С поселка было трудновато выехать, ещё не почистили утром сегодня. Я въезжала в Харьков в 8 утра то уже ездил грейдер было, да хорошо уже, было чисто.

Михаил

Ну, основные дороги, да почищены ну там парковочные какие-то там заезды - нет. Ну в целом нормально было почищено.

Область к осадкам тоже готовилась заранее поэтому к снегопаду уверяют в САД были полностью готовы, говорит заместитель начальника по развитию дорог Сергей Пляка. На восемь часов утра толщина снежного покрова местами достигала 10 сантиметров, самая сложная ситуация была в Харьковском, Нововодолажском, Красноградском, Валковском и Коломацком районах. В общем от снега очистили около девяти сотен километров.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Починали ми працювати від 186 одиниць - це десь на першу годину ночі, мабуть на другу годину ночі от і до 208 одиниць техніки було на ранок на восьму годину. Такі ділянки доріг де можливо ускладнення руху, на які були виставленні додаткові одиниці техніки які б мали можливість для буксирування великовагових транспортних засобів, як приклад у нас на чергуванні він і незначний підйом але він затяжний - це район Покотилівки, від Покотилівки до Високого, це Старий Салтів, напрямок на Вовчанськ.

На дорогах государственного значения будет круглосуточно дежурить дорожники и спецтехника. А этот первый снег дорожники называют некой тренировкой перед серьезными снегопадами, который они уверены - прошли на отлично, так как по вине дорожников говорят не было ни одной аварии или пробки.