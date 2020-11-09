С сегодняшнего дня в Украине не будут проводить плановые операции и госпитализации

Украина переходит ко второму этапу реагирования на эпидемию коронавируса COVID-19, заявил на брифинге 9 ноября главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Это означает, что с сегодняшнего дня пациентов не будут госпитализировать в больницы на плановые операции, оперировать будут только ургентных больных – тех, кому неоказание медицинской помощи может стоит жизни.

«Еще раз подчеркну, с понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и больных с коронавирусной болезнью», - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, эпидемическая ситуация в стране остается напряженной, Минздрав продолжает увеличивать количество койкомест для пациентов с коронавирусом.