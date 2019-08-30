С сентября на улице Тобольской введут одностороннее движение

Одностороннее движение транспорта по ул. Тобольской, со стороны ул. Есенина к пр. Науки, будет введено в начале сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«Учитывая геометрию проезжей части улицы Тобольской и прилегающих улиц Есенина и Александры Беловой, было принято решения об организации одностороннего движения. Это позволит разгрузить этот микрорайон, избежав встречных транспортных потоков, что исключает само по себе возникновение заторов движения транспорта», - отметил начальник управления транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры Константин Туренко.

Новая схема организации дорожного движения по ул. Тобольской уже согласована с Нацполицией. Сейчас там устанавливают соответствующие дорожные знаки, и после того, как работы завершат, движение транспорта будет осуществляться только в одну сторону.