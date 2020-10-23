Вся Польша становится "красной" зоной по карантину из-за коронавируса

С субботы, 24 октября, в Польше вводятся новые ограничения в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Об этом во время совместной пресс конференции в Варшаве сообщили глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

"От субботы вся Польша становится красной зоной", - заявил Моравецкий.

Он проинформировал, что ученики школ, начиная с 4-го класса, переходят на дистанционное обучение. Дети до 16 лет с 8 до 16 часов дня смогут выходить из дома только под присмотром родителей.

Рестораны и пабы не смогут принимать клиентов, но смогут организовывать кейтеринг. Такие ограничения продлятся две недели, а дальше будет решаться вопрос, оставить ограничения, можно ли их отменить. Временно перестанут также работать санатории.

По всей Польше собрание людей позволять максимум до пяти человек.

Глава польского правительства призвал пенсионеров старше 70 лет оставаться дома, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Для помощи старшим лицам будет создан так называемый корпус поддержки пенсионеров, к работе в котором будут привлекать, в частности, армейские подразделения.

Глава Минздрава Польши Недзельский высказал мнение, что следующая неделя будет в стране "критическим". По его словам, в случае сохранения нынешней негативной тенденции количество инфицированных может вырасти до 20-25 тысяч сутки.

Трое суток подряд в Польше фиксируют рекорды заражения коронавирусом. 22 октября в стране было 13632 новых случаев инфицирования.

Всего в Польше 228318 зараженных «ковидом» от начала пандемии. 105092 пациенты выздоровели, 4172 умерли.