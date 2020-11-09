"С восьми до десяти вечера идет основной поток посетителей" Как кафе с енотами работает по новому "карантинному графику"

Сегодня на Харьковщине начало действовать новое карантинное зонирование. В «красной» зоне теперь 4 города, это в частности Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев, и 8 районов области. Остальные населенные пункты - в «оранжевой». По новому графику работы работают теперь кафе и рестораны. Заведениям общественного питания в регионе, после пикета под стенами ОГА, позволили работать до 22-00.

Именно в промежуток между 8-й и 10-й вечера - идет основной поток гостей, говорит владелец одного из городских кафе. По этому графику начали работать уже в выходные.

Марк Колесников, владелец енот-кафе

Завдяки цим годинам і в суботу, і в неділю. Це в сумі 4 години, ми заробили третину всього заробітку за вихідні. Якщо люди знають, що заклад працює до 8 години, то вже з 7 години до нас ніхто не приходить. Люди переймаються, що вони затримуються, через 20 хвилин їх виженуть. І це ще мінус одна години роботи

Марк говорит, что с начала карантина гостей стало в половину меньше. Если до пандемии коронавируса в будние дни посетителей было до нескольких сотен, сейчас - 50-т. В выходные приходило до полутысячи посетителей, сейчас 100-200.

Владислав Усиченко, бариста

На даний момент в нас 13-42 я бачу, що в мене 16 порцій. Тобто десь 20 людей купили каву, какао, чай. Це мало. Я розумію, що сьогодні понеділок. Моя зарплата вона залежить від кількості людей, які до мене приходять, тобто у мене є свій інтерес, що перевірити цю сумму і це буває сумно

Для безопасности посетителей и персонала сотрудники кафе работают в нитриловых перчатках и в маске. На баре стоит антисептик. Также на полу есть специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Регулярно в помещении делают влажную уборку и обрабатывают поверхности. Перед тем как зайти к енотам посетители должны помыть руки. Даже животные, рассказывает Марк, почувствовали на себе, что такое карантин. Еноты привыкли к людям, поэтому сейчас грустят и часто зовут посетителей у дверей, чтобы те поиграли с ними.

Марк Колесников, владелец енот-кафе

Під час карантину ми повністю не працювали і єнотики першу неділю відпочивали. І кайфанули від цього, але потім вони почали дуже сумувати тому що до них ніхто не приходить і з самого дитинства вони звикли, що з ними постійно контактують граються і спілкуються

Между тем, в Минздраве ситуацию по распространению коронавируса называют напряженной. Ведь количество инфицированных постоянно растет. Полный лок-даун, признают, будет крайне негативным для малого и среднего бизнеса, поэтому предлагают карантин выходного дня. То есть, в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, транспорт и автозаправки.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Все решта – ресторани кафе інші заклади громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Решта магазинів – ТРЦ – ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені

В Минздраве напоминают, с ноября в Украине начал работу контакт-центр по вопросам противодействия COVID, где можно получить ответы о процессе лечения и тестирования на коронавирус.