С завтрашнего дня для пересечения границы с РФ украинцам понадобится загранпаспорт

29 февраля 2020 г. 15:11
Источник: РБК-Украина
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В Украине с 1 марта 2020 года вступают в силу изменения правил пересечения границы с Российской Федерацией, теперь для этого украинцам необходим заграничный паспорт. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Сообщается, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать украинско-российскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

Напомним, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.

 

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