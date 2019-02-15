Опрыскиватель упрощает обработку растений средствами защиты. Оборудование используют не только для дезинсекции, дезинфекции, но и для внесения гербицидов по листу или стволу растений и деревьев.

Опрыскиватель упрощает обработку растений средствами защиты. Оборудование используют не только для дезинсекции, дезинфекции, но и для внесения гербицидов по листу или стволу растений и деревьев.

Перед тем, как купить опрыскиватель обратите внимание на характеристики и виды. Изучить ассортимент доступных и надежных аппаратов вы можете по ссылке https://www.vdr.com.ua/ - садовые опрыскиватели.

Распространенные модели опрыскивателей

В каталогах специализированных магазинов представлены опрыскиватели следующих модификаций:

Бензиновые модели. Специалисты не рекомендуют приобретать непрактичный агрегат с узким соплом. Для обработки большой территории нужно выбрать модели с большой площадью распыления. Мощность универсального бензинового опрыскивателя составляет от 3 до 5 лошадиных сил. Аккумуляторный опрыскиватель. Нагнетание давления в баке осуществляется в автоматическом режиме. Одного заряда хватит на несколько часов активной работы. Выбирая аккумуляторный опрыскиватель нужно отдать предпочтение моделям с максимальным объемом батареи. Ручные модели - это самый простой тип устройства, можно сказать, бюджетный вариант. Давление в баке нагнетается вручную. Объем резервуара небольшой, поэтому опрыскиватель ручной применяют для обработки тепличной рассады и цветов на клумбах.

Перед покупкой рекомендуется изучить рельеф, масштаб и тип насаждений на участке. Эти характеристики помогут определиться с необходимой мощностью и типом опрыскивателя.

Принцип работы

Садовые опрыскиватели завоевали популярность среди садоводов за счет простой конструкции. Работа устройства заключается в следующем:

В бак накачивают воздух, пока он не достигнет нужного давления. Уровень давления зависит от модели. Чтобы открыть клапан прибора оператору нужно нажать на рычаг. Под давлением из форсунки выходит воздух и жидкость. При снижении давления в баке нужно подкачивать воздушную смесь в емкость.

Рекомендации по выбору

Чтобы выбрать качественный распылитель нужно определиться со следующими параметрами:

принцип работы;

тип конструкции;

объем емкости;

особенности механизма;

длина удочки;

стоимость.

Чтобы оборудование, которое вы планируете купить служило долго и практично выбирайте только известные бренды.