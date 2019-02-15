Садовые опрыскиватели ®

15 февраля 2019 г. 16:40
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Опрыскиватель упрощает обработку растений средствами защиты. Оборудование используют не только для дезинсекции, дезинфекции, но и для внесения гербицидов по листу или стволу растений и деревьев. 

Опрыскиватель упрощает обработку растений средствами защиты. Оборудование используют не только для дезинсекции, дезинфекции, но и для внесения гербицидов по листу или стволу растений и деревьев.

Перед тем, как купить опрыскиватель обратите внимание на характеристики и виды. Изучить ассортимент доступных и надежных аппаратов вы можете по ссылке https://www.vdr.com.ua/ - садовые опрыскиватели

Распространенные модели опрыскивателей

В каталогах специализированных магазинов представлены опрыскиватели следующих модификаций: 

  1. Бензиновые модели. Специалисты не рекомендуют приобретать непрактичный агрегат с узким соплом. Для обработки большой территории нужно выбрать модели с большой площадью распыления. Мощность универсального бензинового опрыскивателя составляет от 3 до 5 лошадиных сил.  
  2. Аккумуляторный опрыскиватель. Нагнетание давления в баке осуществляется в автоматическом режиме. Одного заряда хватит на несколько часов активной работы. Выбирая аккумуляторный опрыскиватель нужно отдать предпочтение моделям с максимальным объемом батареи. 
  3. Ручные модели - это самый простой тип устройства, можно сказать, бюджетный вариант. Давление в баке нагнетается вручную. Объем резервуара небольшой, поэтому опрыскиватель ручной применяют для обработки тепличной рассады и цветов на клумбах. 

Перед покупкой рекомендуется изучить рельеф, масштаб и тип насаждений на участке. Эти характеристики помогут определиться с необходимой мощностью и типом опрыскивателя. 

Принцип работы

Садовые опрыскиватели завоевали популярность среди садоводов за счет простой конструкции. Работа устройства заключается в следующем: 

  1. В бак накачивают воздух, пока он не достигнет нужного давления. Уровень давления зависит от модели. 
  2. Чтобы открыть клапан прибора оператору нужно нажать на рычаг.
  3. Под давлением из форсунки выходит воздух и жидкость.
  4. При снижении давления в баке нужно подкачивать воздушную смесь в емкость. 

Рекомендации по выбору 

Чтобы выбрать качественный распылитель нужно определиться со следующими параметрами: 

  • принцип работы;
  • тип конструкции;
  • объем емкости;
  • особенности механизма;
  • длина удочки;
  • стоимость. 

Чтобы оборудование, которое вы планируете купить служило долго и практично выбирайте только известные бренды.

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