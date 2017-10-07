Самая тяжелая гонка внедорожников - под Харьковом проходят соревнования в формате RFC

Сегодня в поселке Песочин стартовал финальный этап Чемпионата Украины по триалу, который проходит в формате всемирно известной гонки внедорожников Rain Forest Challenge.

В соревновании участвуют 36 экипажей, которые разделены на 6 категорий - стардарт, ATV, UTV, прото, хард и рейд. Маршруты включают короткие спецучастки, прохождение которых ограничено по времени. Одновременнменно на участке находится только один экипаж.

Специальный этап - "сумеречная зона". Организаторы (харьковский клуб СЛИВА - "Союз людей, интересующихся внедорожными автомобилями") делят участников на команды по несколько экипажей. Каждая группа должна пройти определенный маршрут, не потеряв никого из участников.

Соревнование рассчитано на два дня.