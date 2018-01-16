Самая высокая. Харьковская новогодняя елка опередила по высоте столичную

Измерить какой высоты главная новогодняя елка Харьковщины пригласили настоящих специалистов. Геодезисты говорят, такую миссию выполняют впервые. С собой привезли специальный прибор - роботизированный тахиометр. Елку меряют от основания до верхушки звездочки.

Александр Горб, директор Навигацилнно-геодезического центра:

Верхняя точка, с учетом того, что порывы ветра, она несколько колеблется. Лазерный луч, ему сложно навестись на именно на верхушку точки. Но, тем не менее, я думаю, что опыт нашего геодезиста позволяет эту задачу решить. И мы получим точное измерение с точностью до 1-2 мм.

Высота, заявленная для установления рекорда, составляла 38 с половиной метров. Это как 14-этажный дом. За 10 минут, которые ушли на настройку и вычисления, елка потеряла несколько сантиметров, хотя и осталась самой высокой в Украине.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины:

Ми маємо 36 метрів і 20 см. На сьогодні це є найвища ялинка новорічна ялинка в Україні. Друга за нею іде Київська ялинка, яка вважається головною ялинкою столиці. Вона має 29 метрів. Третьою йде ялинка в Дніпрі - 28 метрів.

На рекорд не рассчитывали, говорят создатели елки. По высоте исходили из геометрии пространства, где она бы стояла. Елка не должна была затеряться среди самой большой площади Европы. Состоит она из нескольких секций, устанавливали которые около месяца.

Самвел Мурджанян, руководитель проекта по установлению елки:

Наша красавица - самая высокая, самая технологичная. У нее порядка 100 км гирлянд на ней установлено. У нее уникальное разработанное программное обеспечение индивидуально для конкретно этой елочки.

К рекорду также прибавят гирлянды. Их измеряют уже после того, как елку разберут. Кстати это может быть последний год для этой конструкции. На следующие новогодние праздники мастера обещают удивить новой елкой. Она будет выше и с новыми украшениями и световыми режимами.