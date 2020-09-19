Самоизоляцию можно досрочно прервать - Минздрав

19 сентября 2020 г. 11:47
Источник: РБК-Украина
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В Украине частично изменили стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. В частности, изменили требования для людей на самоизоляции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 сентября.

По его словам, человек может досрочно прервать самоизоляцию на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то человек сможет прервать самоизоляцию.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде... Но человек делает это за собственные средства", - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что по завершению 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать тест на коронавирус. Это касается всех категорий украинцев.

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