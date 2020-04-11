Самолет из ОАЭ привез медгруз и 113 украинцев

Сегодня в аэропорту Борисполь приняли самолет из Объединенных Арабских Эмиратов. На его борту находилось 113 граждан Украины, а также партия медицинского груза общим весом в 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства", - сообщают в пресс-службе.

Известно, что гуманитарная помощь была доставления на территорию Украины без привлечения средств из госбюджета. Все средства защиты будут переданы врачам и медикам.

"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, не смотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и является для нас дружественным партнером", - отметил посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби.