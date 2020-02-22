Самолет, прибывший из Уханя, прошел дезинфекцию

22 февраля 2020 г. 10:22
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В Харькове провели дезинфекцию самолета SkyUp Airlines спецрейса PQ 7302, которым эвакуировали людей из китайского города Ухань.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, специалисты которого обработали самолет. Дезинфекцию провели с соблюдением международных медико-санитарных требований, приняли все меры безопасности. Также дополнительно заменили фильтры системы кондиционирования.

Самолет будет абсолютно безопасным для дальнейшей эксплуатации и продолжит работу в обычном режиме. Спасибо перевозчику, экипажа и сопровождающим лицам за человечность, понимание и профессионализм, - прокомментировали в лабораторном центре.

 

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