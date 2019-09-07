Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины

Адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что самолет с россиянами из списка обмена пленными вылетел из Украины.

Об этом он написал сегодня около 11 утра на своей странице в Фейсбук .

По его информации, гражданина России Руслана Гаджиева на борту нет.

Гаджиев - танкист батальона террористов "Август", воевал за "ЛНР", участвовал во многих боях против украинских военнослужащих.

В конце августа Артемовский городской суд Донецкой области приговорил его к 15 годам тюрьмы. Аналогичный приговор он получал в 2017 году.

Суд признал россиянина виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также преступлениях по предварительному сговору.

Напомним, утром в субботу стало известно, что украинских политзаключенных вывезли из СИЗО "Лефортово".