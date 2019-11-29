Самосуд за воровство. Имеет ли девушка, избивавшая приятельницу, отношение к полиции?

А может, тебе вмазать? - Не надо. - А может, тебе вмазать, бл*ть? - Шо не надо? - Вмазать, вмазать, бл*ть? – Все, тихо, не ори, зайка. - Вмазать, мало? Будешь ещё п*здить?

Это кадры, на которых несколько девушек устроили жестокий самосуд над своей приятельницей, обвинив ее в систематических кражах. Били, толкали, плевали в лицо и даже заставили на коленях просить прощения и все эти издевательства снимали на телефоны. За этим всем наблюдают и ребята, впрочем ничего не делают, чтобы это прекратить.

Не прикрывай, говорю, *бало. Я и так могу от*башить. Больно, да? Больно? А если вот так вот тебя?

Видео буквально взорвало социальные сети, а также истории из инстаграма и переписки одной из самых активных «карательниц». Из них можно сделать вывод, что избиение готовилось заранее и никоим образом не скрывалось.

Ну что, девочки, завтра иду бить лицо, держите за меня кулаки. Это уже край моего терпения. Рита, беги.

Такое жестокое поведение психологи объясняют желанием доказать окружающим свое физическое превосходство и безнаказанность, из-за возможной внутренней закомплексованности, или же если девушка привыкла к такому поведению в своей семье.

По словам псилохога Ирины Найдёновой, судя по тому, как нападающая вела себя во время избиения, так, как она готовилась к нему и планировала, это не первый ее насильственный опыт.

Ирина Найденова, психолог

Вероятно, у неё уже есть опыт такого рода применения насилия и вероятно, опять-таки, я повторяю, вероятно, у неё есть опыт безнаказанности. Обезволить, обездвижить жертву, напасть, унизить и сделать так, чтобы человек был полностью от них зависим. Это мы видим и на видео. Когда жертва прижата к стене и такой поток ударов льётся, что остается только защищаться и стоять.

О том, что девушка уверена, что ей за избиение ничего не будет, свидетельствуют ее слова на видео, о том, что она имеет знакомства в полиции и определенные связи. А о причастности девушки к полиции может свидетельствовать и шапка с полицейской символикой.

Исходя из возраста девушки, пользователи предполагают, что она может учиться в университете внутренних дел. Однако там заверили, что девушка не является их курсанткой.

Главное, в кустах или в лесу. И салфетки вместе, чтобы кровь, если что, смыть, чтобы меня не приняли. Я как бы "мент"

Позже в соцсетях появилась информация, что девушка уже жалеет о содеянном, потому что ей угрожают, а шапку ей якобы подарил друг.

Обнаружив в интернете видео, на котором неизвестные издеваются и бьют девушку, делом занялась полиция.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

Працівники Шевченківського відділу внесли інформацію з данного приводу до єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 296 («Хуліганство») Кримінального Кодексу України.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к происшествию.