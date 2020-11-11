Самые поздние заморозки за всю историю метеонаблюдений: в Харькове зафиксирован температурный рекорд

11 ноября 2020 г. 13:53
Источник: УНИАН
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Сегодня, 11 ноября, в Харькове зафиксирован первый заморозок: минимальная температура воздуха составила -1,5°. Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.

Заморозок является самым поздним в истории метеонаблюдений. Последний раз рекорд был установлен в 1967 году, когда минусовую температуру зафиксировали 10 ноября.

"Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября)", - говорится в сообщении.

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