Самые востребованные профессии в сфере услуг в Харькове ®

30 ноября 2017 г. 14:23
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В отличие от других отраслей, украинский рынок услуг практически не пострадал в пиковый период кризиса. Он не просто продолжил свое развитие, а вышел на новый уровень – это во многом продиктовано ориентированностью на качество сервиса в странах ЕС. Кроме того, за последние два года в стране активизировался внутренний туризм. Он в значительной мере стимулирует развитие сферы услуг (в частности, HoReCa, развлечения) и имеет большие перспективы как самобытное явление.

Что предлагает рынок труда: вакансии в Харькове для представителей сферы услуг

 

По состоянию на конец ноября на портале kharkov.trud.com размещено 10,1 тыс. предложений по работе в Харькове. Из них более 8 тыс. – это вакансии в сегменте услуг.

1.    Торговля и продажи:

продавец  (консультант, кассир), менеджер по продажам, торговый представитель.

2.    Транспорт и автосервис:

водитель (маршрутного такси, в службу такси), работник СТО (автомеханик, слесарь и  т.д.).

3.    Информационные  технологии:

интернет-маркетолог, менеджер проектов, SEO-специалист, программист.

4.    Секретариат, офис-менеджмент:

секретарь, администратор, специалист по работе с  клиентами, оператор call-центра.

5.    Строительство:

разнорабочий, инженер, архитектор, электрик.

6.    Недвижимость:

риелторы.

7.    Логистика, ВЭД, складское хозяйство:

оператор ПК, менеджер по логистике, грузчик-приемщик.

В Харькове постоянно востребованы и работники сферы рекламы, медицины, фармацевтики, образования, охраны и безопасности, HR-сегмента и банковского сектора, маркетинговой и телекоммуникационной отраслей. Но если спрос на представителей этих отраслей зависит от экономической ситуации в государстве (так, в период кризиса существенно «просела» банковская отрасль, резко снизилось количество предложений для HR-специалистов), то потребность на неквалифицированных работников остается стабильной всегда. К этой категории относятся сторожа, уборщики, грузчики, дворники и т.д.

Но наряду с интенсивным развитием сферы услуг актуальной остается проблема низкой лояльности работников. По данным исследований, в 2017 году количество менее лояльных к своей компании сотрудников (по Украине) достигло 44%. Это, по словам специалистов, является фактором, препятствующим развитию сферы услуг.

Какой доход работников сферы услуг и меняется ли на них спрос зимой?

Средний доход представителей наиболее востребованных профессий фиксируется на таких отметках.

·         торговля и продажи      – 8000 гривен;

·         транспорт, автосервис     – 8000 гривен;

·         IT         – 10 000 гривен;

·         секретариат      – 6000 гривен;

·         строительство           – 8000 гривен;

·         недвижимость           – 10 000 гривен;

·         логистика, ВЭД     – 6000 гривен.

С наступлением декабря на городском рынке труда ожидается прирост вакансий. Традиционными их «поставщиками» в зимний период являются такие сегменты, как торговля и продажи, маркетинг, развлечения. К этому перечню можно добавить сферу спорта и красоты:

ближе к новогодним праздникам возрастает спрос на парикмахеров, мастеров маникюрного сервиса, визажистов. Также в декабре-январе увеличится потребность в промышленных альпинистах, курьерах и домашнем персонале.

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