Самые востребованные профессии в сфере услуг в Харькове ®

В отличие от других отраслей, украинский рынок услуг практически не пострадал в пиковый период кризиса. Он не просто продолжил свое развитие, а вышел на новый уровень – это во многом продиктовано ориентированностью на качество сервиса в странах ЕС. Кроме того, за последние два года в стране активизировался внутренний туризм. Он в значительной мере стимулирует развитие сферы услуг (в частности, HoReCa, развлечения) и имеет большие перспективы как самобытное явление.
Что предлагает рынок труда: вакансии в Харькове для представителей сферы услуг
По состоянию на конец ноября на портале kharkov.trud.com размещено 10,1 тыс. предложений по работе в Харькове. Из них более 8 тыс. – это вакансии в сегменте услуг.
1. Торговля и продажи:
продавец (консультант, кассир), менеджер по продажам, торговый представитель.
2. Транспорт и автосервис:
водитель (маршрутного такси, в службу такси), работник СТО (автомеханик, слесарь и т.д.).
3. Информационные технологии:
интернет-маркетолог, менеджер проектов, SEO-специалист, программист.
4. Секретариат, офис-менеджмент:
секретарь, администратор, специалист по работе с клиентами, оператор call-центра.
5. Строительство:
разнорабочий, инженер, архитектор, электрик.
6. Недвижимость:
риелторы.
7. Логистика, ВЭД, складское хозяйство:
оператор ПК, менеджер по логистике, грузчик-приемщик.
В Харькове постоянно востребованы и работники сферы рекламы, медицины, фармацевтики, образования, охраны и безопасности, HR-сегмента и банковского сектора, маркетинговой и телекоммуникационной отраслей. Но если спрос на представителей этих отраслей зависит от экономической ситуации в государстве (так, в период кризиса существенно «просела» банковская отрасль, резко снизилось количество предложений для HR-специалистов), то потребность на неквалифицированных работников остается стабильной всегда. К этой категории относятся сторожа, уборщики, грузчики, дворники и т.д.
Но наряду с интенсивным развитием сферы услуг актуальной остается проблема низкой лояльности работников. По данным исследований, в 2017 году количество менее лояльных к своей компании сотрудников (по Украине) достигло 44%. Это, по словам специалистов, является фактором, препятствующим развитию сферы услуг.
Какой доход работников сферы услуг и меняется ли на них спрос зимой?
Средний доход представителей наиболее востребованных профессий фиксируется на таких отметках.
· торговля и продажи – 8000 гривен;
· транспорт, автосервис – 8000 гривен;
· IT – 10 000 гривен;
· секретариат – 6000 гривен;
· строительство – 8000 гривен;
· недвижимость – 10 000 гривен;
· логистика, ВЭД – 6000 гривен.
С наступлением декабря на городском рынке труда ожидается прирост вакансий. Традиционными их «поставщиками» в зимний период являются такие сегменты, как торговля и продажи, маркетинг, развлечения. К этому перечню можно добавить сферу спорта и красоты:
ближе к новогодним праздникам возрастает спрос на парикмахеров, мастеров маникюрного сервиса, визажистов. Также в декабре-январе увеличится потребность в промышленных альпинистах, курьерах и домашнем персонале.