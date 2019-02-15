Самый большой инклюзивно-ресурсный центр области появился в Краснокутске

Для обучения детей с особыми образовательными потребностями отремонтировали отдельное здание в Краснокутском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По информации пресс-службы, сейчас здесь работают 8 специалистов и посещают центр около 80 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Сейчас у центра не только новое здание, где психологи, реабилитологи, логопеды и дефектоло имеет отдельное помещение для занятий с детьми, но и все необходимые технические средства.Занятия для детей в центре проходят после уроков в школе.

«Каждый кабинет оборудован по современным требованиям: есть мультимедийные доски, сенсорный уголок для разгрузки, спортивное оборудование в комнате ЛФК. Все коррекционные услуги предоставляются бесплатно», - рассказала директор Краснокутского ИРЦ Ирина Столова.

По словам главы Краснокутской РГА Алексея Белоцкого, реконструкцию здания бывшего детского сада провели всего за 4 месяца. На ремонтные работы привлекли деньги областного и районного бюджетов.