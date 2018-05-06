Савченко будет защищать бывший адвокат Штепы и «Топаза»

Адвокатом народного депутата Надежды Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в правительственном квартале, стал Александр Шадрин.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Алексей Шевчук.

По его словам, Шадрин принял защиту Савченко 5 мая.

«Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы , но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел», - отметил Шевчук.

На обнародованном в Facebook видео можно видеть, что Шадрина и сестру Надежды Савченко Веру не пускали в СИЗО, аргументируя тем, что в изоляторе санитарный день.

По словам Шевчука, сейчас защита готовит заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту.