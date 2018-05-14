Савченко отказалась от всех адвокатов и попросила суд предоставить ей бесплатного защитника

14 мая 2018 г. 14:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в суде по продлению срока ее ареста об отказе от всех своих адвокатов и попросила суд предоставить ей бесплатного государственного защитника.

"Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников", - сказала она во время заседания Шевченковского районного суда Киева в понедельник.

Теперь должен быть решен вопрос об обеспечении прибытия в суд государственного адвоката.

Как передает корреспондент, в настоящее время в заседании объявлен технический перерыв для согласования и решения соответствующих вопросов.

На этом заседании судья разрешил Надежде Савченко сидеть за столом, а не в стеклянной кабине для арестованных.

По информации СМИ, народный депутат (внефракционный) Сергей Мельничук пришел на заседание суда и заявил о готовности взять Надежду Савченко на поруки.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал заявление о самоотводе. В свою очередь, Савченко утверждала, что сама отказалась от него. Позднее с ней прекратили сотрудничество адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Надежда Савченко также написала отказ от услуг недавно вступившего в ее дело адвоката Александра Шадрина.

 

 

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