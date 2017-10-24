Сайт Кембриджского университета "лег" из-за наплыва желающих прочитать диссертацию Хокинга

Во вторник, 24 октября, из-за наплыва желающих прочитать новую диссертацию знаменитого физика Стивена Хокинга у сайта Кембриджского университета произошел сбой в работе.

Как отмечает The Telegraph, до ее публикации в открытом доступе работу ученого можно было прочитать лишь в университетской библиотеке или заказать за 65 фунтов цифровую копию.

Речь идет о диссертации Хокинга Свойства расширяющихся вселенных, в которой он, среди прочего, рассматривал предположения о причинах образования галактик, а также доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.

Так, за первые 12 часов после того, как работа астрофизика появилась на сайте университета, ее захотели прочитать или скачать около 60 тысяч пользователей

При этом, как отмечают в администрации вуза, обычно большинство научных работ собирают не более 100 просмотров в месяц.