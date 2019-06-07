«Сажаем деревья, посадим и коррупционеров». Под Харьковом провели «символическую» акцию

«Посадить можно не только деревья, но и коррупционера». Акцию под таким символическим лозунгом организовали представители "Харьковского антикоррупционного центра" с депутатами Нововодолажской ОТГ и активистами организации «Следующее поколение и Безопасное Общество». Говорят, что обратной стороной децентрализации в их общине стала тотальная коррупция.

Антикоррупционеры поймали руководителей этой ОТГ на переплате за ремонты, подписании соглашений с фирмами, имеющими отношение к местным чиновникам, и фирмами из «черного списка» антимонопольного комитета.

Поэтому участники акции высадили символическую аллею борьбы с коррупцией, которую назвали "Аллея слух народа". Активисты высадили 10 саженцев дубков, каждый из которых получил собственное имя кого-то из местных чиновников, которые, по мнению жителей, причастны к коррупционным схемам.

Константин Лиганенко, депутат Нововодолажского поссовета

Акция викликана тим, що у нас дійсно болять серця, що розкрадаються наші кошти постійно. Дуже є багато сумнівних закупівель, дуже є багато сумнівних робіт, тому сьогодні відбувається така акція по висадженню дубочків.

Эксперты "Харьковского антикоррупционного центра" в течение последнего года зафиксировали несколько десятков случаев непрозрачного расходования средств местными ОТГ, таких как закупка элитных автомобилей, проведение ремонтов и приобретение товаров по завышенным ценам, а также - предоставление преференций фирмам-лидерам, которые связаны с местными чиновниками. Поэтому настаивают, что бесконтрольная децентрализация только повышает коррупционные риски.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Для того, чтобы на примере этой ОТГ показать типичные проблемы для ОТГ. Увы, в связи с децентрализацией и увеличением бюджетов появились и проблемы - это бесконтрольная трата денег.

Антикоррупционеры уверены: установление подобного контроля - государственная задача, так как на местах на инициативы и запросы местных активистов власть не реагирует.

Уже к утру таблички с фамилиями местных депутатов и чиновников исчезли, а дубки остались.