Сбежала к сестре в город: полицейские разыскали девочку-подростка

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 16-летняя девушка 15 октября ушла из дома и не вернулась. Об исчезновении дочери в Нововодолажское отделение полиции 1 ноября сообщила жительница села Староверовка.

На место выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативной группы и инспектор ювенальной превенции. В ходе проведенной проверки было установлено местонахождение подростка.

Она находилась в гостях у старшей сестры, которая живет в Харькове. Полицейские сразу выехали в город и обнаружили беглянку, однако домой ехать та отказалась из-за плохих условий.

Отметим, что 28 октября служба по делам детей поставила эту семью на учет как ту, что оказалась в сложных жизненных условиях. Девочка-подросток временно будет находиться под наблюдением старшей сестры, пока будет решаться вопрос о лишении родительских прав 46-летней матери.