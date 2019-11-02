Сбежала к сестре в город: полицейские разыскали девочку-подростка

02 ноября 2019 г. 16:26
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Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 16-летняя девушка 15 октября ушла из дома и не вернулась. Об исчезновении  дочери в Нововодолажское отделение полиции 1 ноября сообщила жительница села Староверовка.

На место выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативной группы и инспектор ювенальной превенции.  В ходе проведенной проверки было установлено местонахождение подростка.

Она находилась в гостях у старшей сестры, которая живет в Харькове. Полицейские сразу выехали в город и обнаружили беглянку, однако домой ехать та отказалась из-за плохих условий.

Отметим, что 28 октября служба по делам детей поставила эту семью на учет как ту, что оказалась в сложных жизненных условиях. Девочка-подросток временно будет находиться под наблюдением старшей сестры, пока будет решаться вопрос о лишении родительских прав 46-летней матери. 

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