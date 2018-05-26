Сбежавшего из Дергачевской колонии преступника нашли

26 мая 2018 г. 13:46
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Злоумышленника, который сбежал из Дергачевской исправительной колонии, задержали в Житомире.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

43-летнего осужденного вернули в учреждение исполнения наказаний в поселке Солоницевка Харьковской области.

Напомним, 25 мая около 10:00 в полицию поступило сообщение о побеге из исправительной колонии отбывающего наказание осужденного.

В тот же день около 20.50 харьковские правоохранители задержали разыскиваемого на автовокзале в Житомире.

С возвращенным нарушителем проводятся следственные действия.

Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За побег из колонии  мужчине, осужденному в 2014 году к 9 годам лишения свободы, грозит увеличение срока заключения.

 

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