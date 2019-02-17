Сбежавшего Курченко вызвали на допрос в ГПУ

В Генеральную прокуратуру Украины на допрос вызывают находящегося в розыске украинского бизнесмена Сергея Курченко. Соответствующая повестка обнародована на сайте Генпрокуратуры.

В повестке говорится, что Курченко 22 февраля в 14:00 должен прийти к следователю ГПУ для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве, начатом 16 ноября 2016 года по признакам ч.1 ст.255, ч.4 ст .28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 и другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 марта 2018 года Печерский районный суд. Киева дал разрешение Генпрокуратуре на осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

ГПУ было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко «в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившей большой материальный ущерб».

В ГПУ отмечали, причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд грн.

Правоохранители также сообщили, что по соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В апреля 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.