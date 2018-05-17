Сбежавшую из психоневрологического интерната в Харьковской области пациентку нашли

Полицейские нашли женщину, которая самовольно ушла из психоневрологического интерната в Харьковской области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
15 мая в полицию поступило сообщение от коллег-полицейских из Славянска Донецкой области о том, что люди узнали разыскиваемую женщину по фотографиям в социальных сетях и позвонили в полицию.
Женщину правоохранители уже вернули в медучреждение.
Она находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что 5 мая в полицию поступило сообщение от врачей Оскольського психоневрологического интерната о том, что 62-летняя женщина сбежала из лечебного заведения и не вернулась.