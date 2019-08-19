 

Сбежавшую из санатория 15-летнюю девочку нашли

19 августа 2019 г. 10:56
57 просмотров

В Харькове правоохранители разыскали пропавшую 15-лентюю девушку, которая 12 августа сбежала из санатория.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в полицию с соответствующим заявлением обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория.

Полицейские нашли девушку в Харькове.

Выяснилось, что она неделю провела у своего знакомого. 

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. 

С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.