Сбежавшую из санатория 15-летнюю девочку нашли

В Харькове правоохранители разыскали пропавшую 15-лентюю девушку, которая 12 августа сбежала из санатория.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в полицию с соответствующим заявлением обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория.

Полицейские нашли девушку в Харькове.

Выяснилось, что она неделю провела у своего знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.