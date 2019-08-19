Сбежавшую из санатория 15-летнюю девочку нашли

В Харькове правоохранители разыскали пропавшую 15-лентюю девушку, которая 12 августа сбежала из санатория.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, в полицию с соответствующим заявлением обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория.
Полицейские нашли девушку в Харькове.
Выяснилось, что она неделю провела у своего знакомого.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.