 

Сбил пешехода и оставил умирать: водителя отправили за решетку

25 сентября 2019 г. 9:45
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27-летнего жителя Волчанского района осудили за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также заведомом оставлении пешехода в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

 Авария произошла в начале января прошлого года.

В тот день в одном из сел Волчанского района мужчина отмечал Рождество с друзьями, после чего сел за руль нетрезвым. Он ехал со скоростью более 100 км/ч и не заметил пешехода на обочине сельской дороги. 

Toyota Prado фактически «снесла» потерпевшего. Однако вместо того, чтобы остановиться и попытаться помочь сбитому пешеходу, водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. 

Пострадавший от полученных травм погиб.

Водителя приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

 

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