Сборы резервистов в Башкировке. Как бойцы осваивают тактику и огневую подготовку.

Боевой полигон в Башкировке разделен на четыре сектора. Сегодня у резервистов- стрельбы из автомата, пистолета и гранатомета, отдельно сдают тактическую медицину.

Ложимся не спеша,. Заряжаем- я рядом. Все будет хорошо! Вы стреляли в армии- конечно, тогда все нормально.

Старшина Анатолий Парасочка отстрелялся на отлично. Мужчина признается, последний раз автомат держал в руках 30 лет назад:

Анатолий Парасочка, участник учений теробороны

Фух підождіть,я трохи отдыхаю. Ну, я вважаю, що каждый мужчина це должен пройти, если колись і служив, значить должен знову підняти свій бойовий дух. Поначалу я тоже не хотів здорово йти, та коли сюди прийшов(на нього натягують шолом)!!-я прийшов і побачив , що нас тут таких багато і границя буде на замку, ну если конечно здоровья хвате в нас.

Самое громкое боевое слаживание происходит на участке, где учатся стрелять из ручного противотанкового гранатомета:

На экипировку бойцов, патроны, оружие, медицинскую подготовку, подвоз и питание за два года работы программы территориальной обороны в Харьковский области потратили шесть миллионов гривен, говорят чиновники из ХОГА:

Алексей Максимов, директор департамента оборонной мобилизационной работы ХОГА

Вже зараз за наказом голови Харківської обласної державної адміністрації ми розробляємо проект програми на 17-18 роки, де теж буде передбачено фінансування, воно здійснюється за рахунок навчальних програм міністерства оборони України

Практические занятия по тактике и огневой подготовке для резервистов Харькова продлятся до 17 сентября. После этого на сборы съедутся командиры отрядов территориальной обороны.