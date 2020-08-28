СБУ блокировала крупный канал незаконной миграции иностранцев в страны ЕС

Сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали постоянный канал легализации иностранцев-выходцев из стран Азии и Ближнего Востока и их незаконного перемещения в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы действовали в пяти областях страны, это жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода. Злоумышленники наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения их законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза.

Стоимость каждого "пакета" составляла от двух тысяч евро.

Также установлено, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца.

Организаторов преступной схемы задержали в результате спецоперации в Киеве при передаче очередному заказчику поддельных документов.

Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей по местам проживания других участников преступной группы и в офисах были проведены обыски.

При обысках следователи изъяли поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украина и ЕС, оборудование для их изготовления, в частности, штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д., а также компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.