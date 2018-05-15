СБУ и прокуратура Крыма проводят обыски в офисах и у сотрудников РИА "Новости Украины"

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым проводят 5 обысков в рамках дела о РИА «Новости Украины».

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

«Сегодня мы совместно с прокуратурой АР Крым проводим 5 санкционированных обысков (в рамках дела о РИА «Новости Украины» - УНИАН)», - заявил он, добавив, что обыски проводятся в двух офисах и по трем домашним адресам.

По его словам, основанием для проведения следственных действий была оперативная информация о целенаправленной деятельности по привлечению журналистов, граждан Украины к проведению подрывной информационной деятельности против Украины.

Сегодня, 15 мая, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила о проведении следственных действий в офисе РИА "Новости Украины" в Киеве.

По ее словам, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России.

Задержан директор РИА "Новости Украины" Кирилл Вышинский.

Как сказала Гитлянская, установлено, что эта медиаструктуры использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает доказательствами выполнения РИА «Новости Украины» хорошо проплаченных антиукраинских атак.

Луценко заметил, что действия подозреваемых подпадают под признаки преступления по ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена").

