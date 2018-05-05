СБУ ликвидировала межрегиональную сеть реализации метадона, изъяли более 20 тысяч "доз"

05 мая 2018 г. 13:50
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Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группировки, которая изготовляла и реализовывала наркотическое средство метадон.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы в Харьковской области установили, что наркодельцы распространяли опасный наркотик по всей территории Украины, в том числе представителям российско-террористических бандформирований во временно оккупированных террористами районах Луганской области.

Правоохранители задержали в разных местах четырех активных участников группировки.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела на территории Киевской и Харьковской областей правоохранители изъяли более двадцати тысяч «доз» наркотика, большую сумму наличности и банковские карточки.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» превышает два миллиона гривен.

По информации спецслужбы, деятельность группировки контролировалась криминальными кругами РФ, а именно одним из известных в России "воров в законе".

Уголовное производство открыто следователями СБУ по статьям 305, 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Задержанные арестованы и содержатся под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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