СБУ ликвидировала межрегиональную сеть реализации метадона, изъяли более 20 тысяч "доз"

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группировки, которая изготовляла и реализовывала наркотическое средство метадон.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы в Харьковской области установили, что наркодельцы распространяли опасный наркотик по всей территории Украины, в том числе представителям российско-террористических бандформирований во временно оккупированных террористами районах Луганской области.

Правоохранители задержали в разных местах четырех активных участников группировки.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела на территории Киевской и Харьковской областей правоохранители изъяли более двадцати тысяч «доз» наркотика, большую сумму наличности и банковские карточки.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» превышает два миллиона гривен.

По информации спецслужбы, деятельность группировки контролировалась криминальными кругами РФ, а именно одним из известных в России "воров в законе".

Уголовное производство открыто следователями СБУ по статьям 305, 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Задержанные арестованы и содержатся под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.