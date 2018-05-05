СБУ ликвидировала межрегиональную сеть реализации метадона, изъяли более 20 тысяч "доз"

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группировки, которая изготовляла и реализовывала наркотическое средство метадон.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы в Харьковской области установили, что наркодельцы распространяли опасный наркотик по всей территории Украины, в том числе представителям российско-террористических бандформирований во временно оккупированных террористами районах Луганской области.
Правоохранители задержали в разных местах четырех активных участников группировки.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела на территории Киевской и Харьковской областей правоохранители изъяли более двадцати тысяч «доз» наркотика, большую сумму наличности и банковские карточки.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» превышает два миллиона гривен.
По информации спецслужбы, деятельность группировки контролировалась криминальными кругами РФ, а именно одним из известных в России "воров в законе".
Уголовное производство открыто следователями СБУ по статьям 305, 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.
Задержанные арестованы и содержатся под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.