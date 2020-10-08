СБУ обратилась к Google и Apple из-за действия приложения "ВКонтакте" в Украине

СБУ потребовала от американских компаний Google и Apple привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством и прекратить распространять российское приложение "ВКонтакте" на территории нашей страны через сервисы Play Market и App Store. Об этом сообщили в СБУ в ответе на журналистский запрос агентства "Укринформ".

В частности, в письме отмечается, что СБУ принимает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины в кибернетической и информационной сферах во исполнение соответствующего решения СНБО и указа президента, где определен перечень лиц и компаний, в отношении которых на территории Украины введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

"В ходе мониторинга было установлено, что большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако отдельными компаниями в обход запретов принимаются меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировки ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности через приложения мобильных устройств. По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании Google и Apple о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены санкции", - сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

Кроме того, СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам и сервисам обратилась к МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании Google и Apple в соответствии с требованиями украинского законодательства.

В СБУ также отметили, что санкционное законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторых видов санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, предусмотренных ст. 4 Закона Украины "О санкциях", а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за действия, направленные на нивелирование или обход уже примененных ограничительных мероприятий (санкций).

"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом № 4002, в который Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады направлены предложения и замечания", - сообщила Гитлянская.

Напомним, в отношении российских интернет-ресурсов санкции были введены в мае 2017 года. Согласно решению СНБО интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к сервисам Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". В мае 2020 года санкции продлили до 2023 года.