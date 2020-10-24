СБУ разоблачила банду «оборотней», которая занималась рейдерством, вымогательством, изготовлением и сбытом наркотиков

24 октября 2020 г. 15:58
Источник: Укринформ
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Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая незаконно использовала технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении пресс-центре СБУ.

По предварительным данным досудебного расследования, злоумышленники действовали под прикрытием так называемой «охранно-детективной компании». В состав группы входили около 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм.

Фигуранты специализировались на предоставлении «услуг» относительно незаконной слежки за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики. Для проведения противоправной деятельности они использовали специальные технические средства для негласного получения информации от одного из правоохранительных органов.

Во время проведения 45 одновременных обысков по месту расположения «охранно-детективной структуры», по адресам проживания фигурантов на территории столичного региона, а также в Харькове, Житомире и Хмельницком, и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов изъяты спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества. Обнаружено компьютерную технику и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность.

Проверяется информация относительно нелегальной переправки обнаруженных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил. Также задокументирован факт попытки привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

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