СБУ разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ России

Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

В частности, в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых - аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности», - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

«Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела», - отметили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО /ООС и задействованных в них сотрудников;

- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов.

- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

СБУ зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтанова и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

«Отдельно следует отметить, что, используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом»,- добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины.