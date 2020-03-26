СБУ разоблачила на взятке военного медика Нацгвардии

26 марта 2020 г. 10:50
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В Харькове правоохранители разоблачили и задержали на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих-срочников Нацгвардии. Задокументировано, что медик требовал от  срочника $ 1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали злоумышленника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

 

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