СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО

11 ноября 2019 г. 14:26
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На Харьковщине правоохранители разоблачили механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР» из сделки с социальными выплатами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. 

Среди них были выявлены боевики террористических организаций «Л/ДНР», а также умершие.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела были изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Организатору противоправной схемы уже сообщено о подозрении.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Следствие по делу продолжается.

 

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