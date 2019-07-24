СБУ разоблачила руководство харьковского КП в присвоении средств для ремонта дорог

Правоохранители разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях служебным положением.
Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали схему незаконного присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог Харькова.
С нарушением технологических требований коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов.
«Сэкономленные» таким образом материалы должностные лица реализовывали местным жителям. Кроме того, злоумышленники присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, находится на балансе предприятия.
Правоохранители задержали злоумышленников в центре Харькова при получении денег за очередную партию «списанного» асфальтобетона.
В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 000 гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Разоблачение противоправной деятельности злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.