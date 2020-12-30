СБУ разоблачила в Харькове фиктивную фирму по поставкам лекарств в «ДНР»

30 декабря 2020 г. 11:00
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Служба безопасности Украины блокировала финансирование террористической организации «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из так называемой «ДНР» регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между этими фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию фармацевтическую продукцию. 

Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым «Министерством здравоохранения ДНР». 

СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет террористической организации.

Правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти 3 миллиона гривен. 

Затем по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве были проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

 

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