СБУ выдворила в Россию доверенное лицо Рамзана Кадырова

24 ноября 2017 г. 12:23
Источник: Интерфакс-Украина
46 просмотров

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию гражданина РФ, который являлся доверенным лицом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и собирал в Украине сведения о выходцах из Чечни с проукраинскими взглядами, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации украинской спецслужбы, правоохранители установили, что после Революции Достоинства этот гражданин покинул территорию Украины и находился в Грозном. В конце сентября он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными данными.

Оперативники СБУ задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре не называют фамилию этого гражданина. По информации СМИ, речь идет о бывшем полномочном представителе Р.Кадырова в Украине Рамзане Цицулаеве.

Как сообщил  источник, знакомый с ситуацией, речь действительно идет о Рамзане Цицулаеве. Но он никогда не состоял в списках сотрудников администрации чеченского руководства, "не занимал ни одну штатную должность", а сотрудничал с украинскими силовиками администрации экс-президента Виктора Януковича и с находился в розыске с 2014 года.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.